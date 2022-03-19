Росіяни не пропустили на Херсонщину 14 фур з гумдопомогою

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута у Telegram.



Він заявив, що із міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур із продуктами харчування та медикаментами.



"Там було найнеобхідніше - засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м’ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо. Також вантажівки везли до області чимало медикаментів, зокрема, інсуліну, якого зараз гостро потребує чимало жителів Херсонщини", - написав Лагута.



Він додав, що це мали розподілити між жителями області, які цього потребують найбільше.



"Окупанти не дали доїхати вантажівкам до місця призначення. Фури із гуманітарною допомогою розвернули на півшляху й вони вирушили на Дніпропетровщину", - підсумував очільник ОВА.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb