Росіяни не пропустили на Херсонщину 14 фур з гумдопомогою
Російські війська вкотре не пропустили на Херсонщину фури із гуманітарним вантажем
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута у Telegram.
Він заявив, що із міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур із продуктами харчування та медикаментами.
"Там було найнеобхідніше - засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м’ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо. Також вантажівки везли до області чимало медикаментів, зокрема, інсуліну, якого зараз гостро потребує чимало жителів Херсонщини", - написав Лагута.
Він додав, що це мали розподілити між жителями області, які цього потребують найбільше.
"Окупанти не дали доїхати вантажівкам до місця призначення. Фури із гуманітарною допомогою розвернули на півшляху й вони вирушили на Дніпропетровщину", - підсумував очільник ОВА.
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