Латвія слідом за Естонією також визнала дії Росії в Україні геноцидом

Про це йдеться на сайті латвійського парламенту.

У заяві висловлено ​​підтримку ініціативи демократичних країн об'єднати зусилля у збиранні та розслідуванні доказів воєнних злочинів РФ, які скоюються на всій території України. Парламентарії високо оцінюють розслідування в Україні Міжнародного кримінального суду та впевнені, що всі, хто вчинив злочини проти людяності та воєнні злочини, хто несе відповідальність за них, будуть притягнуті до відповідальності.

Сейм рішуче засуджує агресію РФ та широкомасштабне вторгнення в Україну за підтримки та участі білоруського режиму. У заяві наголошується, що це є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, явним порушенням зобов'язань Росії за Статутом ООН та міжнародним правом.

Голова комітету Сейму із закордонних справ Ріхардс Колс нагадав про головний і найактуальніший пріоритет — захист населення України від подальших злочинів проти людяності та допомогу у звільненні української землі від окупантів.

"Цього можна досягнути лише за рахунок термінового й різкого розширення постачання зброї в Україну та негайного припинення імпорту викопних енергоносіїв з Росії Європейським Союзом", - наголосив Колс.

Він також додав, що "раніше постачання зброї затримувалося на місяці через побоювання спровокувати путіна, але зі зростанням звірств з боку Росії ця пересторога більше не є виправданням для поширення геноциду в серці Європи – в Україні".

Крім цього, у своїй заяві Сейм засудив зловживання РФ правом вето у Раді Безпеки ООН та закликав прискорити реалізацію реформ ООН.

Додамо, що сьогодні, 21 квітня, парламент Естонії (Рійгікогу) першим у світі після ВР України прийняв резолюцію про визнання дій РФ в Україні геноцид проти української нації

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