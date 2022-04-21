Естонія визнала дії РФ в Україні геноцидом українського народу

Про це йдеться в повідомленні естонського парламенту.

На сьогоднішньому додатковому засіданні Рійгікогу депутати заслухали виступ голови української парламентської делегації Олени Шуляк та одноголосно прийняли заяву щодо військових злочинів і геноциду Росії в Україні.

"Масові воєнні злочини були вчинені російськими збройними силами проти українського народу. Ці злочини ідеологічно вчиняються політичним і військовим керівництвом Росії, а також органами державної пропаганди. Вони полягають у вбивствах, викраденнях, депортації, ув’язненні, катуваннях, зґвалтуваннях, а також оскверненні трупів", – йдеться у повідомленні Рійгікогу.

Рійгікогу також закликає підтримати розслідування російських злочинів і переслідування винних, а для цього створити міжнародний суд у співпраці з державами.

Естонці зазначають, що визнання дій Росії геноцидом проти українського народу важливе не лише для пам’яті про десятки тисяч загиблих, але й для подальших дій у міжнародних судах по притягненню відповідальних за вчинені злочини.

Депутат естонського парламенту, автор постанови Урмас Рейнсалу наголосив, що ця резолюція - це "моральний обв’язок" всіх, хто поважає закон.

"По-перше, жертви потребують справедливості. По-друге, після геноциду в Уганді та Серебніці, генеральна асамблея ООН прийняла постанову, що є відповідальність захищати всі країни світу в запобіганні геноциду. Це моральний обов’язок", - сказав Урмас Рейнсалу.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, яка також була у складі делегації українських парламентарів, сказала, що ця резолюція ще на один крок наблизила неминуче притягнення до кримінальної відповідальності організатора всіх тих звірств, що були скоєні російською армією в Україні – президента Володимира Путіна.

"Цю резолюції підготували 84 парламентарі естонського парламенту і 86 депутатів проголосували «за». Жоден не проголосував «проти» і жоден не утримався. Для нашої делегації ВР – це велика честь бути присутніми при цьому голосуванні, адже естонський парламент став першим у світі парламентом, який після ВР України визнав дії російської окупаційної армії в Україні геноцидом. Чому це важливо? Адже саме така кваліфікація дозволить свого часу притягнути до відповідальності всіх безпосередніх вбивць українців, всіх злочинців, ґвалтівників, насильників і організатора цієї війни – Путіна до кримінальної відповідальності у міжнародних кримінальних судах", - сказала Геращенко.



Додамо, що Естонія стала рекордсменом, пообіцявши Україні допомогу на суму майже 0,8% її власного ВВП

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