Естонія стала рекордсменом, пообіцявши Україні допомогу на суму майже 0,8% її власного ВВП, - Кільський інститут світової економіки
Естонія надасть Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до власного ВВП
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на базу даних (Ukraine Support Tracker) Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel).
З 24 лютого Естонія пообіцяла Україні допомогу на суму майже 0,8% її власного ВВП. Далі йде Польща з менш ніж 0,2% та Литва з менш ніж 0,1%.
В абсолютному вимірі найбільші зобов’язання взяли на себе США – йдеться про суму в близько 7,6 млрд євро, за ними йдуть Польща, Велика Британія та Німеччина.
Згідно з інформацією інституту, усі країни ЄС разом пообіцяли допомогу на близько 2,9 млрд євро, плюс 1,4 млрд євро від інституцій ЄС і 2 млрд євро від Європейського інвестиційного банку.
"База даних Ukraine Support Tracker призначена для того, щоб підкріпити дискусію про підтримку України фактами", – сказав Крістоф Требеш, відповідальний за Ukraine Support Tracker директор досліджень у IfW Kiel.
- Станом на 18 квітня, до Естонії прибули понад 31 тисяча українських біженців
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