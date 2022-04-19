До Естонії прибули понад 31 тисяча українських біженців
У понеділок 18 квітня до Естонії приїхали 459 українців. Загалом у країні понад 31 тисяча біженців з України
Про це повідомляє ERR.
З тих, хто прибув 18 квітня, 110 - діти, а 218 людей планували через Естонію дістатись до інших країн.
Наразі 20 871 українець зареєструвався на тимчасовий захист в країні. Понад 4 тисячі біженців проживають в помешканнях, які надала держава.
Всього в Естонію прибули і планують залишитися 31 659 людей. Для порівняння, понад 46 300 біженців прибули до Литви, понад 13 000 до Латвії та 16 000 до Фінляндії.
- Нагадаємо, у Таллінні, столиці Естонії, 11 квітня відкрили школу для українських дітей-біженців. У перший день там розпочали навчання 67 учнів, а до кінця тижня приєдналося ще троє дітей.
- У місті Хаапсалу, що в Естонії, діти долучились до благодійної акції. Вони створюють та продають штучні соняшники, щоб зібрати гроші та підтримати українських дітей-біженців, які проживають у місті.
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