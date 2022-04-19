До Естонії прибули понад 31 тисяча українських біженців

Про це повідомляє ERR.



З тих, хто прибув 18 квітня, 110 - діти, а 218 людей планували через Естонію дістатись до інших країн.



Наразі 20 871 українець зареєструвався на тимчасовий захист в країні. Понад 4 тисячі біженців проживають в помешканнях, які надала держава.



Всього в Естонію прибули і планують залишитися 31 659 людей. Для порівняння, понад 46 300 біженців прибули до Литви, понад 13 000 до Латвії та 16 000 до Фінляндії.

Нагадаємо, у Таллінні, столиці Естонії, 11 квітня відкрили школу для українських дітей-біженців. У перший день там розпочали навчання 67 учнів, а до кінця тижня приєдналося ще троє дітей.

У місті Хаапсалу, що в Естонії, діти долучились до благодійної акції. Вони створюють та продають штучні соняшники, щоб зібрати гроші та підтримати українських дітей-біженців, які проживають у місті.