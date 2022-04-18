У перший тиждень роботи нову українську школу в Таллінні відвідали 70 дітей

Про це пише tallinn.ee.



Школа розташована в будівлі Талліннського університету і працюватиме до кінця цього навчального року. Зазначають, що там можуть навчатись близько 200 дітей.



"Станом на минулий тиждень надійшло 208 заяв, але з різних причин не всі з тих, хто подали заявки змогли відвідувати школу, а кілька дітей вже виїхали з Естонії", – повідомив заступник міського голови Вадим Бєлобровцев.



Наразі в школі навчається 70 дітей, їх розділили на 4 групи. Повідомляють, що навчальна програма буде гібридною – діти навчатимуться в дистанційних класах української домашньої школи, а також братимуть участь у заходах, які пропонує денна школа у Естонії. Перший тиждень показав, що діти адаптуються і вивчають перші слова естонською.



Наталія Мялицина, керівниця проєкту української школи в Таллінні, розповіла, що помічниками вчителів є чотири українських вчителі, які виконують роль класних керівників.



"У нас є вчителі естонської мови, скоро у нас з’являться вчитель української та англійської мови. Керує діяльністю вчитель мистецтва з досвідом роботи арттерапевта. Заняття проводяться естонською мовою, щоб діти могли вивчати мову, спілкуючись у природному середовищі. Приємно бачити, що діти вже освоїли естонську і активно нею користуються", - сказала вона.



Додають, що восени школа зможе розширитися і матиме змогу приймати 500-600 учнів. У новому навчальному році школа буде організована так само як і інші муніципальні школи Таллінна, за національною програмою Естонії, але за потреби дітям також надаватимуть підтримку українською.

Нагадаємо, у місті Хаапсалу, що в Естонії, діти створили та продавали штучні соняшники, щоб зібрати гроші на благодійність та підтримати українських дітей-біженців, які проживають у місті.