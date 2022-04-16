У Естонії діти виготовляють соняшники, щоб зібрати гроші для біженців з України

Про це повідомляє ERR.



До акції долучились кілька дитячих гуртків. Квіти планують розпродати наприкінці місяця.



Ідею придумала викладачка мистецтва Тіу Рандманн-Міхкла і сказала, що ідея продажу "цікава", оскільки люди зможуть купити штучні квіти, але вони не зможуть забрати їх додому. "Вони сформують інсталяцію", – сказала вона.



За даними видання, станом на 15 квітня, до Естонії прибуло 30 495 біженців з України. Держава зареєструвала 20 159 заяв про надання тимчасового захисту.

Нагадаємо, у Британії будинок для літніх людей зібрав на підтримку українських біженців 1000 фунтів стерлінгів.