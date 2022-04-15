У Британії будинок для літніх людей зібрав на підтримку українських біженців 1000 фунтів стерлінгів

Про це повідомляє InYourArea.



Гроші скерують у комітет з надзвичайних ситуацій України і вони будуть використані длял юдей, які були змушені покинути свої домівки. Суму допомагали збирати жителі будинку члени команди, друзі та сім’ї. Вони організували аукціон з продажу капкейків, які були прикрашені глазур'ю в українських кольорах, лотерею та виступ артиста.

Благодійні організації комітету з надзвичайних ситуацій та їхні місцеві партнери працюють на місцях в Україні та сусідніх країнах, надаючи підтримку, притулок та необхідну медичну.



Нагадаємо, у суботу, 16 квітня відбудеться благодійний пікнік на підтримку українських біженців у Болгарії. Його організують на галявині в Південному парку столиці країни.

Олена Боутон, менеджер зі зв’язків із клієнтами, розповіла: "Сью, наш чудовий координатор діяльності, пекла смачні торти на продаж, а шеф-кухар і його команда прикрашали кекси. Ми також дуже розважилися, продаючи лотерейні квитки.Кей Кокс, головний директор будинку, сказала: "У наших будинках є багато мешканців, які самі безпосередньо переживали конфлікт протягом свого життя та його трагічні наслідки. Тому надихає бачити, як наші мешканці підтримують людей, з якими вони, швидше за все, ніколи не зможуть зустрітися".