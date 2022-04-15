У Британії будинок для літніх людей зібрав на підтримку українських біженців 1000 фунтів стерлінгів
Будинок для літніх людей у Беркширі зібрав для допомоги біженцям з України 1177 фунтів стерлінгів
Про це повідомляє InYourArea.
Гроші скерують у комітет з надзвичайних ситуацій України і вони будуть використані длял юдей, які були змушені покинути свої домівки. Суму допомагали збирати жителі будинку члени команди, друзі та сім’ї. Вони організували аукціон з продажу капкейків, які були прикрашені глазур'ю в українських кольорах, лотерею та виступ артиста.
Благодійні організації комітету з надзвичайних ситуацій та їхні місцеві партнери працюють на місцях в Україні та сусідніх країнах, надаючи підтримку, притулок та необхідну медичну.
Кей Кокс, головний директор будинку, сказала: "У наших будинках є багато мешканців, які самі безпосередньо переживали конфлікт протягом свого життя та його трагічні наслідки. Тому надихає бачити, як наші мешканці підтримують людей, з якими вони, швидше за все, ніколи не зможуть зустрітися".
- Нагадаємо, у суботу, 16 квітня відбудеться благодійний пікнік на підтримку українських біженців у Болгарії. Його організують на галявині в Південному парку столиці країни.
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