У Болгарії перед Великоднем влаштовують благодійний пікнік на підтримку українських біженців

Про це повідомляє BNR.



За даними видання, у Болгарії перебувають понад 80 тисяч біженців з України, багато з них розмістились у Софії.



"Цією подією ми хочемо показати нашу гостинність людям, які покинули свою країну через війну в Україні", – сказав один з організаторів Владі Герасимов.



Він сказав, що для всіх, хто шукав порятунку від війни, це буде важкий Великдень, наповнений думками про втрачені домівки та близьких. Тому першим завданням для себе назвав – спробувати дати їм надію на краще.



За його словами, захід буде мистецьким святом на свіжому повітрі. На великій галявині буде розміщена арт-інсталяція з шести великих майже двометрових яєць, розписаних болгарськими та українськими художниками. Одне з яєць матиме також особливе призначення – його перетворили на скриньку для пожертв для українських біженців у Болгарії.



Послання, яке ми надсилаємо, – "Мир і єдність",- каже Герасимов. Він зізнається, що початкова ідея полягала в тому, щоб запросити лише художників з України, але через складну ситуацію наразі її реалізують лише двоє – дизайнер Павло Романюк-ПАША та дизайнер та ілюстратор Вікі Книш-Мінушка.







"Чесно кажучи, все почалося з того, що сказав наш колега Владислав Димитров: "Давайте влаштуємо пікнік, де ми всі зможемо посидіти і побути разом". Ми назвали подію "Великдень разом", тому що хотіли поділитися цими почуттями. єднання з українцями. Щоб вони відчували, що їм тут раді. Кожне яйце з інсталяції може придбати велика компанія, і так вони зроблять пожертвування на кампанію підтримки України",- сказав Владі Герасимов.



Владі запрошує підтримати благодійну справу, подивитися на писанки чи просто послухати музику, у суботу 16 квітня, з 11:00 до 17:00 у Південний парк. Також він сподівається, що ці незрозумілі для нього, нелюдські і неадекватні сучасності події незабаром завершаться.

Нагадаємо, станом на 11 квітня 75 тис. українських біженців подали заяви для тимчасового захисту у Болгарії.