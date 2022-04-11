75 тис. українських біженців подали заяви для тимчасового захисту у Болгарії
З початку повномасштабної війни в Україні до Болгарії прибуло 164 тис. українців, з них 75 тис. залишилися в країні та звернулись за тимчасовим захистом
Про це повідомляє BNR.
Статус тимчасового захисту надали 51 тисячі українців. Про це повідомив Єдиний інформаційний портал Болгарії для України. Понад 40 тисяч біженців розмістили в готелях та закладах відпочинку.
"За півтори доби до північно-східного села Дуранкулак та придунайського міста Русе прибуло 37 автобусів, що призвело до переповненості", – сказав керівник координації у справах біженців Валерій Рачев.
Він підкреслив, що зараз ситуація під контролем.
Термін надання гуманітарної допомоги біженцям без реєстрації на тимчасовий захист подовжено до 15 квітня. Цю інформацію повідомив міністр туризму Христо Проданов. За його словами відкрито 40 нових реєстраційних центрів, загалом їх 175. Заявки можна подати у 65 містах країни.
- Нагадаємо, 1 квітня Болгарія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата.
- Болгарія відмовилась платити рублями за російський газ.
- Країна також готується розірвати контракт з "Газпромом" у кінці 2022 року.
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