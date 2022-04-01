Болгарія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата
Міністерство закордонних справ Болгарії вручило ноту для персони нон ґрата російському дипломату, якого болгарська влада звинуватила у шпигунстві
Про це повідомляє БГНЕС.
Ноту вручили повноважному міністру Філіпу Воскрєсєнскому, який є другою особою в посольстві Росії в Болгарії. Російський дипломат, який є першим секретарем, має 72 години, щоб залишити територію країни, - йдеться у повідомленні.
Раніше сьогодні її головний прокурор Іван Гешев повідомив міністру закордонних справ Теодорі Генчовській про нерегульовану розвідку, можливо, на користь Російської Федерації, яку здійснює особа з дипломатичним імунітетом.
Під наглядом Спеціалізованої прокуратури спільно з Держнацбезпекою проводяться слідчі дії за розпочатими кримінальними провадженнями за ст. 104 Кримінального кодексу. У ході розслідування встановлено, що особа, яка користується дипломатичним імунітетом і підозрюється у можливому збиранні відомостей загальнодержавного значення є акредитованим "Першим секретарем" при Посольстві Російської Федерації, - викладає суть справи БГНЕС
Наведене є порушенням ст. 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, - пише агенція.
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