Італійська гуманітарна організація CESVI планує допомогти відбудувати Бучу
Одна з неурядових організацій Італії CESVI висловила бажання допомогти у найкоротші терміни у відновленні Бучі на Київщині
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram.
Представники організації у середу, 27 квітня, зустрілися з керівництвом Київської ОВА. Генеральний менеджер CESVI П'єрсільвіо Фаджано і його радник з питань безпеки П'єтро Фіоре відправилися до Бучі, щоб оцінити весь масштаб наслідків бойових дій.
"Практично щодня ми зустрічаємо на Київщині закордонні делегації. Представники різних країн на власні очі пересвідчуються, які руйнування залишають після себе російські війська. Щиро вдячний, що слова підтримки підкріплюються практичною допомогою. Зокрема італійська організація "CESVI" висловила намір сприяти відбудові Бучі. Очікуємо, що завдяки цьому місто вдасться відновити в найкоротші терміни" – пише Павлюк.
Відомо, що CESVI – одна з найбільших гуманітарних організацій Італії. Вона була заснована в 1985 році і має близько 30 офісів у всьому світі.
- Мер Бучі Анатолій Федорук 24 квітня розповів, що в економічному плані місто відкинуто на 30-40 років назад через руйнування, завдані російськими окупантами.
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