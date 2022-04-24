В економічному плані ми відкинуті на 30-40 років назад, - мер Бучі про руйнування міста
Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що в економічному плані місто відкинуто на 30-40 років назад через руйнування, завдані російськими окупантами
Посадовиць висловив таку думку в етері Еспресо.
"Ситуація в населених пунктах Київщини дуже схожа: орками відразу була знищена критична інфраструктура - вода, газ, світло, звʼязок. Росіяни свідомо все це знищили, адже потреби знищувати всю інфраструктуру не було. Вони умисно це робили, щоб спричинити збурення людей і таким чином, можливо, на цьому грати", - зазначив Федорук.
Мер додав, що ситуація по житлових, приватних і промислових обʼєктах у всіх населених пунктах Київщини різна, але все одно однаково плачевна.
"В економічному сенсі ми вже відкинуті на років 30-40 назад. Усі економічно активні підприємства було знищено", - зауважив Анатолій Федорук.
- Нагадаємо, російські окупанти ґвалтували як жінок, так і чоловіків у Київській області.
- Раніше Анатолій Федорук повідомляв, що в Бучі на Київщині завершується збір та ексгумація тіл загиблих під час тимчасової російської окупації.
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