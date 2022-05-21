Португалія має намір курувати відбудову навчальних закладів в Україні
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта запропонував, щоб держава стала куратором відбудови шкіл та дитячих садків в Україні
Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку опублікував Офіс президента у Telegram.
"Ми можемо обіцяти українському уряду те, що ми будемо виступати в ролі кураторів певної географічної зони. Також я запропонував президенту Зеленському трошки інше рішення, коли ми можемо виступати кураторами відбудови навчальних закладів - шкіл і дитячих садочків, оскільки у нас в цьому є дуже великий досвід і для нас важливо інвестувати в майбутнє", - сказав прем'єр Португалії.
Кошта зазначив, що в країни є великий досвід і спроможності проєктування будівництва цих навчальних закладів.
"Це може бути окремий варіант, який ми можемо запропонувати України. В рамках спілкування з українським прем'єром ми обговоримо і варіант з інфраструктурою, і окремо з навчальними закладами", - підсумував він.
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