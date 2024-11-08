Тарифи на газ, опалення й гарячу воду залишаться незмінними у 2024-2025 році, – прогноз НБУ

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року.

"На прогнозному горизонті поступово підвищуватимуться акцизи й тарифи у ЖКГ, однак терміни й параметри в їх коригування є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції", – зазначено у звіті.

Нацбанк очікує, що чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть упродовж 2024‒2025 років. Проте, зважаючи на складну ситуацію в енергетиці, з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

У НБУ наголосили, що невизначеність із термінами й величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції.

Річ у тім, що в разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів у житлово-комунальному господарстві сформується додатковий внесок у показник інфляції, також виникнуть потреби у збільшенні розмірів субсидій для населення. Натомість тривале відтермінування підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилить ризики нестабільності на енергетичному ринку та погіршить інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск буде відкладено на майбутнє.