Про це в телемарафоні "Єдині новини" заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що зараз треба всім усвідомити, що рятування з лівого берега Дніпра на Херсонщині, - це вкрай небезпечна операція.

"Вона не потребує, вона кричуще вимагає абсолютної тиші, абсолютної відсутності будь-якого піару. От вчорашній випадок у Херсоні. Мало бути надзвичайно тихо, щоб нічого не сталося. Занадто багато уваги привертається. Ті хто працює над цим роблять свою справу", - сказала Гуменюк.

За її словами, Силам оборони вдалось дещо знизити кількість обстрілів російськими військами Херсонщини. Протягом 11 червня армія РФ дев'ять разів обстріляла область, вночі 19 разів.

Також Наталія Гуменюк повідомила, що о п'ятій ранку 12 червня російська армія знову обстріляла місце евакуації в Корабельному районі Херсона.

"Людей зараз менше, саме тому немає такої кількості жертв. Нам вдалося більш-менш врегулювати ситуацію, донести людям особливості цієї роботи. Треба дослухатися до рекомендацій влади й військових та розподіляти свою присутність", - сказала Гуменюк.