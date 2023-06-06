Після підриву Каховської ГЕС Зеленський провів термінове засідання РНБО: серед основних питань – евакуація людей
Президент України Володимир Зеленський 6 червня провів термінове засідання РНБО, учасники якого розглянули питання, які стосуються катастрофи на Каховській ГЕС
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Провів термінове засідання РНБО... Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища", - написав він.
За його словами, для порятунку людей задіяні всі служби, військові, уряд та ОП.
"На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності", - наголосив Зеленський.
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