Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів термінове засідання РНБО... Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища", - написав він.

За його словами, для порятунку людей задіяні всі служби, військові, уряд та ОП.

"На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності", - наголосив Зеленський.

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