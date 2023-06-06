Забезпечення людей водою, евакуація та оцінка наслідків. Відбулося засідання Держкомісії щодо підриву Каховської ГЕС
6 червня відбулося засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо підриву Каховської ГЕС. На ньому було виділено чотири основні завдання щодо ліквідації наслідків
Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.
За його інформацією, наразі жертв серед населення через високу воду немає.
Серед основних завдань, які було поставлено перед учасниками засідання, була організація евакуації та розміщення людей на безпечних територіях.
Шмигаль нагадав, що перші потяги з Херсона відправляються о 13:00.
Щодо Запорізької АЕС, то ситуація там контрольована.
"Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію", – окреслив Шмигаль друге завдання.
Третім завданням є забезпечення людей питною водою.
"Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуємо виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше", - зазначив очільник уряду.
Четвертим завданням є оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.
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