Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові фото зруйнованої Каховської ГЕС

Про це пише The Guardian.

Maxar зазначає, що знімки охоплюють понад 2500 квадратних кілометрів між Новою Каховкою та Дніпровською затокою на південний захід від Херсона, що дає уявлення про масштаби кризи.

"На зображеннях видно будинки та будівлі, занурені у воду, у багатьох видно лише дахи, а вода затоплює парки, землю та інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Фото: Reuters