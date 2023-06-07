Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові фото зруйнованої Каховської ГЕС
У середу, 7 червня, Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові фото, на яких видно масштаби затоплення Херсонської області внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС
Про це пише The Guardian.
Maxar зазначає, що знімки охоплюють понад 2500 квадратних кілометрів між Новою Каховкою та Дніпровською затокою на південний захід від Херсона, що дає уявлення про масштаби кризи.
"На зображеннях видно будинки та будівлі, занурені у воду, у багатьох видно лише дахи, а вода затоплює парки, землю та інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
Фото: Reuters
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня можна прочитати за цим посиланням.
- Повністю з перебігом подій навколо Каховської ГЕС можна ознайомитись у текстовій трансляції Еспресо.
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