Про це інформує в етері телемарафону очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ситуація в Олешківській громаді, як і в цілому на лівому березі, дуже критична. Окупанти оголошували про якусь евакуацію, але далі слів діла не пішло. Ніякої евакуації не було. Зараз у громаді майже немає зв'язку, світла і газопостачання. Населення гостро потребує питної води й продуктів", - сказав Прокудін.

Повідомляється, що останні два дні рашисти повністю закрили місто Олешки та ввели так званий карантин. Жителів не випускають, а на виїздах встановлені російські блокпости. Трапляються випадки мародерства.

Прокудін наголосив, що ворог евакуйовує лише людей з паспортами РФ до Воронежа.

"Щодо жертв - підтверджено 8 людей, які загинули внаслідок підтоплення. Це перевірена інформація олешківськими лікарями. Так, є випадки знаходження трупів людей в громаді. Ті цифри, які називають не підтверджена інформація", - підсумував начальник ОВА і додав, що українським силам вдалося евакуювати близько 100 осіб з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини.

Нагадаємо, 7 червня було відомо про перші жертви внаслідок затоплення Херсонської області. Так, за словами мера Олешок Євгена Рищука, внаслідок потопу в місті попередньо загинули 3 людей. Того ж дня українській поліції вдалося врятувати жінку і дітей, які застрягли у затопленому будинку в тимчасово окупованих Олешках.

Станом на 8 червня окупаційна адміністрація не евакуює людей із затоплених на 90% Олешок та не дозволяє жителям самостійно залишити місто.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см.

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів.

В акваторії Миколаєва станом на вечір суботи, 10 червня, рівень води становить 84 сантиметри.

За ніч рівень води на Херсонщині та у Миколаєві, що зазнали підтоплень внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС, знизився.

У Чорному морі різко знизилась солоність води.