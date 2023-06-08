Про це повідомив в інтерв'ю "Українському Радіо" мер Олешок Євген Рищук.

Будинки в Олешках затоплені майже під дах, а рівень води на вулицях сягає трьох метрів. Крім того, місто має низини, тож там рівень води піднявся до чотирьох метрів.

"Олешки затоплені десь на 90%, можливо трохи більше. Тобто у місті дуже мало сухої території", - зауважив він.

За його словами, вода прибуває далі, проте оскільки у Новій Каховці вода вже почала спадати, очікується, що її рівень знизиться і в Олешках приблизно за добу чи дві.

Щодо евакуації населення, то окупаційна влада нічого не робить, щоб врятувати людей із затопленого міста, натомість загарбники не випускають місцевих жителів, які бажають залишити територію самостійно, стверджує мер.

"І вчора, і сьогодні мені люди з деяких населених пунктів пишуть і телефонують, що росіяни не випускають людей, які самі хочуть виїхати. Тож люди з учорашньої ночі сидять на дахах. Крім того, коли росіяни прийшли в місто і в села, вони конфіскували всі плавзасоби у населення. Тобто знайти човни - проблема. Люди знайшли декілька, але весел немає, і вони лопатами гребуть. Вони об'єднуються і один одному допомагають, але це не та допомога, яка повинна бути в таких екстрених ситуаціях", - розповідає Рищук.

Після окупації в громаді залишилося близько 20% жителів, тобто до 8 тис. людей. У деяких населених пунктах більше, в деяких менше. Загалом до Олешківської ОТГ входить 12 сіл. До окупації там проживало близько 40 тис. населення.

Крім того, Рищук додав, що після руйнування Каховської ГЕС в Херсонській області вже є повністю затоплені населені пункти.

"Сьогодні (матеріал опублікований увечері 7 червня, - ред.) у нас є населені пункти, які затоплені на 100%, є населені пункти, які затоплені на 10%. А в тих, що знаходяться трохи далі за ріку, зовсім нічого немає. Відтак Підстепне та Піщанівка затоплені десь на 50%, Козачі Лагері - 10%, зокрема прибережна берегова лінія й ті домівки, які там стоять", - сказав він.

Ситуація на півдні України після підриву Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

В Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Зокрема, вдень 7 червня у МОЗ припустили ймовірність спалаху холери та попередили про небезпеку ботулізму внаслідок підриву ГЕС. Також там закликали пити лише привізну або бутильовану воду й дало інші поради українцям для зниження ризику інфекційних захворювань.

Станом на 15:00 7 червня на Херсонщини до більш безпечних місць евакуювали 1 752 людини, серед яких 103 дитини.

На вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області зруйновані і затоплені мости й городи.

Крім того, стало відомо про затоплення єдиного в Україні державного осетрового заводу. Повністю затопило і дорогу до тимчасово окупованого Кінбурнського півострова на Миколаївщині.

Натомість у тимчасово загарбаній Голій Пристані станом на 20:00 було затоплено 196 житлових будинків. І рівень води продовжував зростати. Але українській поліції вдалося врятувати жінку і дітей, які застрягли у затопленому будинку в окупованих Олешках.

Також було відомо про перші жертви внаслідок затоплення Херсонської області. Так, за словами мера Олешок Євгена Рищука, внаслідок потопу в місті попередньо загинули 3 людей.