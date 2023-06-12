Про це повідомив 12 червня в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, минулого четверга було досягнено домовленості з ООН. Координаторка ООН в Україні Деніз Браун пообіцяла подвоїти зусилля з надання допомоги.

"І вони справді зробили це. ООН пообіцяла підготувати місії, готові вирушити на лівий берег Дніпра, щоб допомогти, полегшити гуманітарні наслідки катастрофи для населення на цих територіях. Місію сформовано. ООН скерувала запит на гарантії безпеки Україні та Росії – як окупанту. Україна такі гарантії миттєво надала. Ми зробили все, щоб ООН могла дістатися на лівий берег до наших громадян і допомогти їм. Натомість Росія на цей момент відповіді не надала", – сказав Кулеба.

Щодо Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), то Дмитро Кулеба зазначив, що запиту на отримання гарантій для роботи на тимчасово окупованій території від цієї організації не було. Водночас МКЧХ почав працювати на правому березі – надає гуманітарну допомогу постраждалим.

Загалом, як зазначив очільник МЗС, майже за тиждень, який минув від дня підриву Каховської ГЕС, 19 країн виділили гуманітарну допомогу Україні. З 12 країн вона вже прибула. Зокрема, Україна отримала понад 150 генераторів, більш ніж 120 надувних човнів, 400 помп і насосів, щоб відкачувати воду, пів мільйона таблеток для очищення води, а також питну воду, харчі тощо.