Кулеба: ООН готова допомогти мешканцям підтопленої лівобережної Херсонщини, але РФ досі не надала гарантій безпеки
ООН готова відправити місію для допомоги людям, які мешкають на тимчасово окупованій території Херсонщини та постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Проте чекає на гарантії безпеки від РФ
Про це повідомив 12 червня в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, минулого четверга було досягнено домовленості з ООН. Координаторка ООН в Україні Деніз Браун пообіцяла подвоїти зусилля з надання допомоги.
"І вони справді зробили це. ООН пообіцяла підготувати місії, готові вирушити на лівий берег Дніпра, щоб допомогти, полегшити гуманітарні наслідки катастрофи для населення на цих територіях. Місію сформовано. ООН скерувала запит на гарантії безпеки Україні та Росії – як окупанту. Україна такі гарантії миттєво надала. Ми зробили все, щоб ООН могла дістатися на лівий берег до наших громадян і допомогти їм. Натомість Росія на цей момент відповіді не надала", – сказав Кулеба.
Щодо Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), то Дмитро Кулеба зазначив, що запиту на отримання гарантій для роботи на тимчасово окупованій території від цієї організації не було. Водночас МКЧХ почав працювати на правому березі – надає гуманітарну допомогу постраждалим.
Загалом, як зазначив очільник МЗС, майже за тиждень, який минув від дня підриву Каховської ГЕС, 19 країн виділили гуманітарну допомогу Україні. З 12 країн вона вже прибула. Зокрема, Україна отримала понад 150 генераторів, більш ніж 120 надувних човнів, 400 помп і насосів, щоб відкачувати воду, пів мільйона таблеток для очищення води, а також питну воду, харчі тощо.
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У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. У МВС України відразу почали евакуювати цивільне населення із низки населених пунктів, що потрапили в потенційні зони затоплення на правобережжі річки Дніпро. Також частина мешканців евакуювалася самостійно. Натомість жителі тимчасово окупованих населених пунктів на лівобережжі опинилися без допомоги. Зокрема, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначав, що окупанти ізолювали Олешки Херсонської області й евакуювали тільки мешканців з російським паспортом. А депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів у ефірі Еспресо, що окупанти розмістили позиції на дахах підтоплених будинків лівобережної Херсонщини та обстрілюють людей, які намагаються вибратися з водної пастки.
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Унаслідок підтоплення через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС на Херсонщині станом на вечір 12 червня було відомо про загибель 10 людей. Ще двоє людей загинули в Миколаївській області. На вечір 12 червня 41 людина вважається зниклою безвісти
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