На півдні ЗСУ ведуть активні наступальні дії одразу на кількох напрямках, - Міноборони
Станом на вечір п'ятниці, 16 червня, відомо, що українські захисники на півдні ведуть активні наступальні дії одразу на кількох напрямках
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога. На півдні наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу", - пише Маляр.
У Міноборони відзвітували про тактичний успіх практично на усіх ділянках та напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні.
"Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ. На Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того, наші війська стикаються з суцільним замінуванням полів", - йдеться у повідомленні.
На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись. На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії.
Росіяни намагаються витіснити українські війська із займаних позицій, ведуть штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському.
"На Бахмутському загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших сил оборони. На сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків", - повідомляє Міноборони.
- Міністерство оборони України наголошує, що наша армія під час наступу несе в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) ж повідомляють, що українські воїни в районі Кремінної на Луганщині могли ліквідувати близько 100 окупантів, ще стільки ж поранили.
- 15 червня повідомлялось, що Сили оборони просуваються на східному й південному напрямках фронту. Біля Вугледара на Донеччині вдалося просунутись до 1 км. На Запорізькому напрямку за тиждень звільнено 7 сіл.
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