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У ЄС обіцяють покарати Росію за псевдовибори в окупації

9 вересня, 2023 субота
00:17
Війна з Росією ЄС

Політичне керівництво РФ та всі причетні до організації псевдовиборів на окупованих територіях України особи будуть притягнуті до відповідальності

Про це заявив постійний представник ЄС при ООН Олаф Ског під час засідання Ради Безпеки ООН, передає РБК-Україна

"Росія, її політичне керівництво та інші причетні до організації цих незаконних так званих виборів особи зіткнуться з наслідками за ці незаконні дії", - сказав Ског.

Він наголосив на тому, що псевдовибори відбуваються "на тлі примусової та незаконної видачі паспортів, зокрема й дітям", а також масових і систематичних порушень прав людини на в окупації.

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"Російські незаконні так звані вибори на територіях України, які перебувають під тимчасовою військовою окупацією, нікчемні, відповідно до міжнародного права. Вони не будуть визнані", - заявив він.

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".  

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори". 

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

ЄС
вибори
окуповані території
санкції ЄС проти Росії
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