Україна в ООН закликала до жорстких санкцій проти Росії через проведення псевдовиборів на ТОТ

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє "Укрінформ".

Сергій Кислиця назвав псевдовибори на захоплених територіях відчайдушними спробами Росії узаконити свою незаконну окупацію українських територій, що слугує доказом того, що Москва усвідомлює неминучість своєї поразки.

"Навряд чи можна було інакше кваліфікувати фальшиві «вибори» в маріонеткові структури Росії на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, які відбудуться 8–10 вересня 2023 року", – пояснив постпред.

Він наголосив, що всі, хто причетний до проведення псевдовиборів, понесуть відповідальність.

"Компетентні органи України вже вживають заходів щодо їх розшуку та притягнення до відповідальності", – сказав Кислиця.

"Кожен день, якщо не кожну годину, Росія доводить, що її дії повністю несумісні з цілями й принципами Статуту ООН, не кажучи вже про Раду Безпеки", – наголосив він.

Сергій Кислиця закликав міжнародну спільноту відреагувати на це навмисне порушення міжнародного права й Статуту ООН шляхом "посилення тиску на агресора, зокрема запровадженням нових жорстких санкцій".

Зокрема, постпред подякував країнам-членам Радбезу ООН, за висловлену позицію щодо намірів Росії провести псевдовибори, – Албанії, США, Франції, Еквадору, Гані, Мальти, Швейцарії, Японії, ОАЕ, Великій Британії, Бразилії, Габону та Японії (усього 13 членів РБ з 15 – крім Росії та Китаю).

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори".

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.