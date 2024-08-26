Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво дронів в КНДР

Про це повідомляє Reuters.

Диктатор відвідав Інститут безпілотників Академії оборонних наук КНДР. Там він спостерігав за випробуванням БПЛА, які ідентифікували та знищували визначені цілі після польоту за різними маршрутами.

Кім закликав до виробництва більшої кількості дронів-камікадзе для використання у піхотних підрозділах, в підрозділах спеціального призначення. Зокрема, таких як підводні дрони-смертники, а також стратегічних розвідувальних і багатоцільових ударних БПЛА.

Він наказав проводити додаткові випробування, щоб якомога швидше оснастити дронами армію.

"Пхеньян наростив свої можливості ведення тактичної війни із застосуванням ракет малої дальності і важкої артилерії, які спрямовані на нанесення ударів по Півдню, після того, як досяг значних успіхів у розробці балістичних ракет і ядерної програми більшої дальності", - йдеться у повідомленні.

Міністерство об'єднання в Південній Кореї заявило, що Пхеньян вперше представив дрони-смертники.