Британська розвідка проаналізувала російський військово-технічний форум "Армія-2024", на якому були присутні Путін та делегації Ірану і КНДР

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

На початку цього тижня у Москві відбувся щорічний Міжнародний військово-технічний форум "Армія-2024". Захід зазвичай приваблює російських та іноземних виробників оборонної продукції. Проте наразі міжнародна відвідуваність зменшилася після вторгнення Росії в Україну.

За даними розвідників, у попередні роки ця подія проходила разом з російськими Армійськими міжнародними іграми, які цього року були скасовані.

На відкриття форуму приїхали Володимир Путін і міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов. У своєму зверненні Бєлоусов заявив, що війна в Україні є "збройним конфліктом між Росією та колективним Заходом".

Крім цього, на заході були присутні численні делегації, зокрема з Білорусі, Ірану та Північної Кореї.

"Російські виробники зброї перебувають під тиском, щоб збільшити виробництво для підтримки війни в Україні. Деякі зовнішньоторговельні контракти з ключовими міжнародними партнерами були затримані через необхідність постачання російських військ", - пишуть у розвідці.