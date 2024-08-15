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Британська розвідка проаналізувала російський військово-технічний форум "Армія-2024", на якому були присутні Путін та делегації Ірану і КНДР

Катерина Єсікова
15 серпня, 2024 четвер
12:40
Світ Путін стріляє з гвинтівки. Скрін з RT

У Москві відбувся щорічний міжнародний військово-технічний форум "Армія-2024". На ньому були присутні лідер РФ Володимир Путін, а також делегації Ірану, КНДР і Білорусі

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Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

На початку цього тижня у Москві відбувся щорічний Міжнародний військово-технічний форум "Армія-2024". Захід зазвичай приваблює російських та іноземних виробників оборонної продукції. Проте наразі міжнародна відвідуваність зменшилася після вторгнення Росії в Україну.

За даними розвідників, у попередні роки ця подія проходила разом з російськими Армійськими міжнародними іграми, які цього року були скасовані.

На відкриття форуму приїхали Володимир Путін і міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов. У своєму зверненні Бєлоусов заявив, що війна в Україні є "збройним конфліктом між Росією та колективним Заходом".

Крім цього, на заході були присутні численні делегації, зокрема з Білорусі, Ірану та Північної Кореї.  

"Російські виробники зброї перебувають під тиском, щоб збільшити виробництво для підтримки війни в Україні. Деякі зовнішньоторговельні контракти з ключовими міжнародними партнерами були затримані через необхідність постачання російських військ", - пишуть у розвідці.

  • Російські ЗМІ повідомили, що щорічні Армійські міжнародні ігри не відбудуться 2024 року. Ймовірно, РФ прийняла таке рішення, щоб уникнути критики.
Теги:
Росія
Білорусь
КНДР
зброя
Володимир Путін
російська армія
Іран
Війна з Росією
Велика Британiя
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