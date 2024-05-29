Другий рік поспіль: британська розвідка пояснила, чому РФ може скасувати Армійські міжнародні ігри

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що Армійські міжнародні ігри вперше були проведені у 2015 році. Вони є щорічною подією, організованою міноборони Росії, яка передбачає участь кількох країн, які змагаються у військових досягненнях протягом двох тижнів.

В останніх міжнародних армійських іграх 2022 року взяли участь 6 тисяч учасників із 37 країн.

"Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіальної діяльності у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також щоб уникнути ймовірного скорочення участі інших країн", - йдеться у повідомленні.

Наразі російське міноборони офіційно не заявляло про скасування заходу. Армійські міжнародні ігри також не відбувалися у 2023 році.

Аналітики припускають, що міністерство оборони РФ занепокоєне тим, що нестача кваліфікованого військового персоналу і техніки через війну в Україні поставить під загрозу послідовне домінування Росії в змаганнях.