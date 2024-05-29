Другий рік поспіль: британська розвідка пояснила, чому РФ може скасувати Армійські міжнародні ігри
Минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні Армійські міжнародні ігри не відбудуться 2024 року. Ймовірно, РФ прийняла таке рішення, щоб уникнути критики
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що Армійські міжнародні ігри вперше були проведені у 2015 році. Вони є щорічною подією, організованою міноборони Росії, яка передбачає участь кількох країн, які змагаються у військових досягненнях протягом двох тижнів.
В останніх міжнародних армійських іграх 2022 року взяли участь 6 тисяч учасників із 37 країн.
"Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіальної діяльності у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також щоб уникнути ймовірного скорочення участі інших країн", - йдеться у повідомленні.
Наразі російське міноборони офіційно не заявляло про скасування заходу. Армійські міжнародні ігри також не відбувалися у 2023 році.
Аналітики припускають, що міністерство оборони РФ занепокоєне тим, що нестача кваліфікованого військового персоналу і техніки через війну в Україні поставить під загрозу послідовне домінування Росії в змаганнях.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила 1300 військових. Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 505 тис. росіян.
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