Сили оборони ліквідували 1300 окупантів, 37 артсистем та 33 бронемашини

Про це 29 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 505 100 (+1300) осіб,

танків ‒ 7700 (+8) од,

бойових броньованих машин - 14 891 (+33) од,

артилерійських систем – 13 066 (+37) од,

РСЗВ – 1087 (+2) од,

засобів ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 510 (+28) од,

крилатих ракет ‒ 2222 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 796 (+56) од,

спеціальної техніки ‒ 2142 (+20) од.

У ніч проти 29 травня російська армія запустила по території України ударні безпілотники з півдня. Оборонцям неба вдалося знищити майже усі ворожі повітряні цілі у трьох областях.