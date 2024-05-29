Росіяни запустили по території Україні "шахеди" з півдня у ніч на 29 травня
У ніч проти 29 травня російська армія запустила по території України ударні безпілотники з півдня
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
О 21:54 у Миколаївській та Херсонській областях було оголошено загрозу застосування ворогом ударних БПЛА. З Херсонщини дрони рухались курсом на Миколаївщину, а звідти на Кіровоградщину.
Станом на 0:20 безпілотники знаходились у північній частині Миколаївської області, курсом на Кіровоградщину, і в західній частині Кіровоградської області північно-західним курсом.
О 0:41 БПЛА вже були на межі Київської та Черкаської областей і в західній частині Кіровоградської області.
ПС поінформували також про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
О 0:49 росіяни здійснили пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину.
О 1:10 ударні дрони рухались на межі Вінницької, Київської, Житомирської областей. Згодом БПЛА вже були в центральній та західній частині Житомирської області, курс західний.
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