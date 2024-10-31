КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря

Про це інформує Yonhap.

Про невстановлену у балістичну ракету в напрямку Східного моря, яку запустила Північна Корея, повідомила південнокорейські військові.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що не може оприлюднити жодних подробиць, оскільки триває аналіз ситуації.

Видання вказує, що запуск ракети відбувся за кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї і США засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.