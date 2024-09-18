КНДР запустила балістичні ракети у бік Східного моря

Про це повідомляють південнокорейське видання Yonhap News та японське агентство NHK.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що виявив запуск, але не надав додаткових подробиць, заявивши, що аналіз триває.

Водночас представники міністерства оборони Японії реагують на два запуски, як вони вважають, балістичних ракет.

Представники оборони кажуть, що перший запуск відбувся вранці в середу. Потім, приблизно через півгодини, був ще один. Представники уряду Японії вважають, що снаряди могли впасти за межі виключної економічної зони Японії.

Але представники берегової охорони Японії не чули повідомлень про будь-які пошкодження.