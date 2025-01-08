Кевін Вільямсон розпочав зйомки фільму жахів "Крик 7"

Про це пише Deadline.

Американський сценарист і продюсер Кевін Вільямсон, який вигадав персонажів франшизи "Крик", яка вперше вийшла на екрани в 1996 році, розпочав зйомки фільму "Крик 7". Це вперше, коли Вільямсон зрежисує історію про персонажів, вигаданих ним самим. Сценаристом виступив Гай Бʼюсик.

Режисером чотирьох перших фільмів франшизи до самої смерті був Вес Крейвен. Нині, за словами Вільямсона, він не може не думати про свого колегу, працюючи над сьомою частиною.

"Я не повинен писати про "Крик", і я сподіваюся, що Spyglass Media Group і Paramount Pictures вибачать мені, але коли у вас один із найкращих днів у вашому житті, дуже важко тримати це в собі", — написав Вільямсон в instagram.

Він похвалив акторів і знімальну групу, назвавши їх чудовими і талановитими. За словами Вільямсона, вони підтримували його на кожному кроці.

"Я дуже вдячний за цю можливість і Весу Крейвену, який був у моїх думках протягом усього цього процесу. Глибокий вплив, який він справив на моє життя та кар’єру, нескінченний. Який день! Я не можу дочекатися завтра", - додав режисер.

Прем’єра "Крику 7" запланована на 27 лютого 2026 року, і Кевін Вільямсон і акторка Нів Кемпбелл повернуться до франшизи, яку вони розпочали в 1996 році.

Кортні Кокс також збирається повторити свою роль Гейл Везерс з оригінального слешера.

