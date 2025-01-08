Сіярто назвав неприпустимими плани України заборонити транзит російської нафти
Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що плани України заборонити транзит російської нафти нібито суперечать очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС
Про це він написав у Facebook.
Дипломат зазначив, що Міністерство закордонних справ України "досить агресивно відреагувало" на його попередній допис з обвинуваченнями на адресу України з приводу газового транзиту, а в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту нафти РФ.
"У зв'язку з цим ми повинні з повагою звернути увагу наших українських колег на те, що є реальність, є права і є обов'язки", – написав Сіярто.
Реальність, за словами угорського міністра, полягає у тому, що вступ до ЄС потребує одностайного схвалення всіх країн-членів.
Права полягають у тому, що кожна країна має суверенне право вибирати джерела та маршрути постачання енергоносіїв. А обов'язки – у тому, що країна, яка прагне вступити до ЄС, повинна сприяти енергетичній безпеці блоку, забезпечуючи транзитні маршрути.
"Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС", – резюмував Сіярто.
- Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
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