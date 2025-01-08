Сіярто назвав неприпустимими плани України заборонити транзит російської нафти

Про це він написав у Facebook.

Дипломат зазначив, що Міністерство закордонних справ України "досить агресивно відреагувало" на його попередній допис з обвинуваченнями на адресу України з приводу газового транзиту, а в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту нафти РФ.

"У зв'язку з цим ми повинні з повагою звернути увагу наших українських колег на те, що є реальність, є права і є обов'язки", – написав Сіярто.

Реальність, за словами угорського міністра, полягає у тому, що вступ до ЄС потребує одностайного схвалення всіх країн-членів.

Права полягають у тому, що кожна країна має суверенне право вибирати джерела та маршрути постачання енергоносіїв. А обов'язки – у тому, що країна, яка прагне вступити до ЄС, повинна сприяти енергетичній безпеці блоку, забезпечуючи транзитні маршрути.

"Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС", – резюмував Сіярто.