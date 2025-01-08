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Ексклюзив

Агресивна риторика Трампа спрямована до союзників і це найдивніше, - експерт-міжнародник Несвітайлов

Віталій Бесараб
8 січня, 2025 середа
16:20
Світ Дональд Трамп

Експерт-міжнародник Максим Несвітайлов зауважив, що сьогодні важко зрозуміти навіщо Дональд Трамп розпочав агресивну риторику лише на союзників США

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз дійсно складно зрозуміти, що відбувається. Пояснення заяв Трампа можуть бути різні, але ніхто вам не скаже, що розуміє що відбувається насправді. Версій цих подій і заяв може бути безліч. Втім, всі вони якісь не клеяться до купи. Одна із версій щодо Канади полягає в тому, що таким чином вони хочуть мати сильну переговорну позицію щодо митної політики. Тоді до чого тут Данія? Зокрема, те що Трамп не виключає застосування армії для захоплення Гренландії й для повернення Панамського каналу. Найцікавіше і водночас дивно те, що вся ця агресивна риторика Трампа скерована на союзників. Канада не ворог США, ці дві країни в новітній історії ніколи не ворогували. Зараз же Дональд Трамп відверто погрожує Канаді окупацією", - пояснив Несвітайлов.

За словами експерта, риторика Дональда Трампа починає нагадувати висловлювання російського диктатора Путіна.

"Це ж не жарти, коли лідер однієї незалежної держави погрожує іншій державі окупацією. Така риторика нагадує одного диктатора, коли ми всі так обурювались "подобається, не подобається, терпи, моя красуне", а тут ми говоримо, що Трамп жартує. Коли він погрожує країні НАТО, як це можна розуміти. Коли Ілон Маск втручається у вибори в Німеччині та закликає до повалення конституційного режиму у Великій Британії, то вже не до жартів", - додав він.

Як Трамп хоче "приєднати" до США інші території

Панамський канал 

Трамп 22 грудня заявив, що Панама нібито стягує надмірну плату за користування Панамським каналом.

Він вважає, якщо "принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати повернення Панамського каналу Сполученим Штатам Америки в повному обсязі, швидко і без питань".

Президент Панами Хосе Рауль Мулін зазначив, що "кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього території належать Панамі".

США побудували Панамський канал на початку 1900-х років, щоб допомогти комерційним і військовим кораблям подорожувати між їхніми узбережжями.

У 1999 році Штати відмовилися від власності на водний шлях, а сталося це більш ніж через 20 років після того, як тодішній президент США Джиммі Картер підписав відповідну угоду з Панамою.

Новообраний президент США Дональд Трамп у різдвяному привітанні вчергове висловив зазіхання на Панамський канал, Канаду та Гренландію.

Гренландія

Під час своєї першої каденції Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.

22 грудня Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією: "З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландію не можна придбати.

"Гренландія — наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", - сказав він.

 Після цього міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив, що країна збільшує витрати на оборону острова. Поульсен назвав це оголошення "іронічним", оскільки Трамп висловився, що володіння та контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для США.

6 січня король Данії змінив королівський герб, зробивши більш помітними зображення символів Гренландії та Фарерських островів, що було розцінено як докір Дональду Трампу після його претензій на Гренландію

Канада

29 листопада обраний президент США Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.

10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна. 6 січня Трамп укотре озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом, коментуючи відставку премʼєр-міністра Джастіна Трюдо.
 

Теги:
Данія
Канада
Дональд Трамп
США
Гренландія
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