Портнов назвав "організованою групою" учасників Медіаруху, які закликали застосувати проти нього санкції РНБО
Ексзаступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про тиск із боку учасників Медіаруху, назвавши їх "організованою групою"
Про це йдеться в листі, який він надіслав учасникам Медіаруху 8 січня, передає "Детектор медіа".
Так, Портнов відреагував на петицію громадських активістів і журналістів до президента Володимира Зеленського з вимогою застосувати санкції РНБО проти нього.
Ексчиновник назвав це звернення доносом, мотивованим помстою йому.
"Цей сплеск активності … здійснюється не у зв’язку з моїм впливом на суд, а з мотивів помсти та неприязні та має на меті вчинення тиску на РНБО та керівництво держави для подальшого звинувачення їх у бездіяльності", - написав Портнов.
"Ми маємо справу з новим явищем, коли, об’єднуючись в організовану групу так званих громадських активістів, вони пробують керувати країною, тиснуть на посадових осіб і намагаються подати свої приватні інтереси як суспільну думку", - додав він.
На його думку, підстав для запровадження проти нього санкцій немає.
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Портнов нагадав, що українські суди неодноразово задовольняли його позови проти медіа та громадських організацій.
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