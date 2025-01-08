Портнов назвав "організованою групою" учасників Медіаруху, які закликали застосувати проти нього санкції РНБО

Про це йдеться в листі, який він надіслав учасникам Медіаруху 8 січня, передає "Детектор медіа".

Так, Портнов відреагував на петицію громадських активістів і журналістів до президента Володимира Зеленського з вимогою застосувати санкції РНБО проти нього.

Ексчиновник назвав це звернення доносом, мотивованим помстою йому.

"Цей сплеск активності … здійснюється не у зв’язку з моїм впливом на суд, а з мотивів помсти та неприязні та має на меті вчинення тиску на РНБО та керівництво держави для подальшого звинувачення їх у бездіяльності", - написав Портнов.

"Ми маємо справу з новим явищем, коли, об’єднуючись в організовану групу так званих громадських активістів, вони пробують керувати країною, тиснуть на посадових осіб і намагаються подати свої приватні інтереси як суспільну думку", - додав він.

На його думку, підстав для запровадження проти нього санкцій немає.

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Портнов нагадав, що українські суди неодноразово задовольняли його позови проти медіа та громадських організацій.