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Портнов назвав "організованою групою" учасників Медіаруху, які закликали застосувати проти нього санкції РНБО

Юлія Юліна
8 січня, 2025 середа
16:11
Суспільство Андрій Портнов

Ексзаступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про тиск із боку учасників Медіаруху, назвавши їх "організованою групою"

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Про це йдеться в листі, який він надіслав учасникам Медіаруху 8 січня, передає "Детектор медіа".

Так, Портнов відреагував на петицію громадських активістів і журналістів до президента Володимира Зеленського з вимогою застосувати санкції РНБО проти нього.

Ексчиновник назвав це звернення доносом, мотивованим помстою йому.

"Цей сплеск активності … здійснюється не у зв’язку з моїм впливом на суд, а з мотивів помсти та неприязні та має на меті вчинення тиску на РНБО та керівництво держави для подальшого звинувачення їх у бездіяльності", - написав Портнов.

"Ми маємо справу з новим явищем, коли, об’єднуючись в організовану групу так званих громадських активістів, вони пробують керувати країною, тиснуть на посадових осіб і намагаються подати свої приватні інтереси як суспільну думку", - додав він.

На його думку, підстав для запровадження проти нього санкцій немає.

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Портнов нагадав, що українські суди неодноразово задовольняли його позови проти медіа та громадських організацій.

  • У лютому 2024 року стало відомо, що Портнов через суд вимагає прибрати його з Реєстру зрадників і виплатити 250 тис. грн компенсації. А 10 вересня рух "Чесно" повідомив, що Печерський райсуд задовольнив цей позов. Рух додав, що подаватиме апеляцію.
Теги:
Новини
Україна
журналісти
РНБО
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