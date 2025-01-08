Член оборонного комітету ВР Костенко сказав, чи дійсно Білорусь нарощує військову присутність на кордоні з Україною

Про це він сказав 8 січня в кулуарах парламенту, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За його словами, Україна постійно моніторить ситуацію на кордоні з Білоруссю.

"Те, що зараз Білорусь, хоч і повномасштабно не бере участі у війні проти нас, але ми розуміємо, що це ще 1080 км кордону, який є для нас ворожий, тому що ворог атакував нас з цієї сторони", - сказав нардеп.

При цьому він зазначив, що наразі не має інформації щодо нарощування військової присутності біля кордону з Україною.

"Стосовно інформації, що там може бути режим змінений чи не змінений, на цей час у нас такої інформації немає. Я думаю, найближчим часом у нас має бути закритий комітет, будуть представники розвідки, запитаємо в них цю інформацію", - розповів Костенко.