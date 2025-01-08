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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Член оборонного комітету ВР Костенко сказав, чи дійсно Білорусь нарощує військову присутність на кордоні з Україною
Ексклюзив

Член оборонного комітету ВР Костенко сказав, чи дійсно Білорусь нарощує військову присутність на кордоні з Україною

Юлія Юліна
8 січня, 2025 середа
18:10
Війна з Росією Роман Костенко

Член оборонного комітету Ради Роман Костенко прокоментував інформацію про те, що Білорусь нібито нарощує військову присутність на кордоні з Україною

Зміст

Про це він сказав 8 січня в кулуарах парламенту, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За його словами, Україна постійно моніторить ситуацію на кордоні з Білоруссю.

"Те, що зараз Білорусь, хоч і повномасштабно не бере участі у війні проти нас, але ми розуміємо, що це ще 1080 км кордону, який є для нас ворожий, тому що ворог атакував нас з цієї сторони", - сказав нардеп.

При цьому він зазначив, що наразі не має інформації щодо нарощування військової присутності біля кордону з Україною.

"Стосовно інформації, що там може бути режим змінений чи не змінений, на цей час у нас такої інформації немає. Я думаю, найближчим часом у нас має бути закритий комітет, будуть представники розвідки, запитаємо в них цю інформацію", - розповів Костенко.

  • 7 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президенту України Володимиру Зеленському начебто дали команду втягнути Білорусь у війну.
  • Того ж дня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що Білорусь наростила військову присутність біля кордону з Україною. Однак у ЦПД заявили про відсутність загрози вторгнення. "Станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі сторони цієї країни немає. Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій", – поінформував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
  • 8 січня стало відомо, що Білорусь почала навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Білорусь
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