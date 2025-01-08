США надсилають Путіну жирний і щедрий сигнал
Трамп починає свою піар-гру. І першою публічною "жертвою" стає перспектива України в НАТО
Фактично, зараз на поверхню будуть виринати теми, які були предметом непрямих контактів українських, американських та російських представників.
Називаючи обіцянку Байдена щодо вступу України до НАТО помилкою, Трамп фактично показує, що готовий пожертвувати першим козирем — українським членством в Альянсі. І додає, що розуміє "почуття Росії". "Велика проблема для Росії — це Україна в складі НАТО".
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Дісталось Байдену за те, що угода між Україною і Росією не склалась через позицію Байдена, що Україна повинна стати членом Альянсу.
Це навряд чи збігається із реальністю, але Трампу важливий контраст с Байденом і найближчий рік він буде подібне тисячі раз повторювати.
А ось те, що тема НАТО для України фактично вже зараз знімається з порядку денного, не досягши навіть обговорення на прямих переговорах із РФ говорить лише про одне — США готові до "дорослого" торгу і надсилають Путіну жирний і щедрий сигнал про необхідність сідати за стіл перемовин.
Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України
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