Фактично, зараз на поверхню будуть виринати теми, які були предметом непрямих контактів українських, американських та російських представників.

Називаючи обіцянку Байдена щодо вступу України до НАТО помилкою, Трамп фактично показує, що готовий пожертвувати першим козирем — українським членством в Альянсі. І додає, що розуміє "почуття Росії". "Велика проблема для Росії — це Україна в складі НАТО". Читайте також: Войовнича риторика Трампа і його "розуміння" Росії

Дісталось Байдену за те, що угода між Україною і Росією не склалась через позицію Байдена, що Україна повинна стати членом Альянсу.

Це навряд чи збігається із реальністю, але Трампу важливий контраст с Байденом і найближчий рік він буде подібне тисячі раз повторювати.