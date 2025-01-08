ЗСУ відбили атаку росіян у напрямку траси Покровськ - Костянтинівка, - DeepState
У вівторок, 7 січня, Сили оборони України відбили атаку російських терористів у напрямку Малинівки Донецької області
Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Росіяни силами 2 танків та 3 БМП виїхали з тимчасово окупованої Воздвиженки у напрямку населеного пункту Малинівка, який розташований на трасі Покровськ-Костянтинівка.
"По дорозі, 1 ОВТ чи підірвалася, чи була підбита, а решта об'їхала мінно-вибухові загородження та опинилися на трасі. В цей момент ворог вирішив йти на відкат до Воздвиженки. Під час цього техніка була знищена, хоча кацапам і вдалося висадити десант західніше села", - йдеться у повідомленні.
Фото: DeepState
- Станом на вівторок, 7 січня, російські терористи контролюють майже всю територію міста Курахове Донецької області.
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