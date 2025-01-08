ЗСУ відбили атаку росіян у напрямку траси Покровськ - Костянтинівка, - DeepState

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Росіяни силами 2 танків та 3 БМП виїхали з тимчасово окупованої Воздвиженки у напрямку населеного пункту Малинівка, який розташований на трасі Покровськ-Костянтинівка.

"По дорозі, 1 ОВТ чи підірвалася, чи була підбита, а решта об'їхала мінно-вибухові загородження та опинилися на трасі. В цей момент ворог вирішив йти на відкат до Воздвиженки. Під час цього техніка була знищена, хоча кацапам і вдалося висадити десант західніше села", - йдеться у повідомленні.

Фото: DeepState