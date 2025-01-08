Футболіста АПЛ звинувачують у трьох зґвалтуваннях, - The Telegraph
Одного з гравців Англійської Премʼєр-ліги звинувачують у трьох випадках зґвалтування
Про це повідомляє The Telegraph.
Імʼя футболіста поки не розголошують. За інформацією джерела, обвинуваченому понад 30 років. Гравець продовжує повноцінно виходити на поле і є одним з ключових гравців своєї команди. Також відомо, що він виступає за свою збірну та заробляє сотні тисяч фунтів на тиждень.
Поліція Лондона уже нібито надала Королівській прокуратурі докази злочину - футболіста звинувачують у скоєнні трьох випадках зґвалтувань в період з 2021 по 2023 рік.
У листопаді підозрюваного було знову викликано до відділку, де він пройшов повторний допит.
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