Футболіста АПЛ звинувачують у трьох зґвалтуваннях, - The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph.

Імʼя футболіста поки не розголошують. За інформацією джерела, обвинуваченому понад 30 років. Гравець продовжує повноцінно виходити на поле і є одним з ключових гравців своєї команди. Також відомо, що він виступає за свою збірну та заробляє сотні тисяч фунтів на тиждень.

Поліція Лондона уже нібито надала Королівській прокуратурі докази злочину - футболіста звинувачують у скоєнні трьох випадках зґвалтувань в період з 2021 по 2023 рік.

У листопаді підозрюваного було знову викликано до відділку, де він пройшов повторний допит.