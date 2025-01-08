Нардеп Мережко розповів, як Трамп міг би виконати обіцянку зупинити війну в Україні за 24 години

Про це заявив голова комітету ВР із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від "Слуги Народу" Олександр Мережко, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Він прокоментував гарантії безпеки як альтернативу вступу до НАТО.

"Я переконаний у тому, що єдиною справжньою гарантією нашої безпеки є вступ до НАТО", - сказав нардеп.

На його думку, прийняття України в НАТО – це те, як обраний президент США Дональд "Трамп міг би виконати свою обіцянку владнати цю ситуацію за 24 години".

Мережко підкреслив, що це зупинило б російську агресію, адже "Путін реально боїться НАТО".

"Але питання в тому, як переконати Трампа", - зазначив нардеп.

На його думку, потрібен постійний контакт із новообраним президентом США, його командою та його прихильниками.

"Треба враховувати те, що Америка є демократичною країною, дуже багато залежить від виборців... Якщо нам вдасться переконати виборців Трампа, на яких він орієнтується як політик, то це також впливова сила. Я бачу, що така робота відбувається", - сказав Мережко.

"Напередодні інавгурації, можливо, це складніше робити, спілкуватися з командою Трампа, але після інавгурації це буде робити вже легше, і я сподіваюсь, що така комунікація буде посилюватися", - додав він.