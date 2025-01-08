В Армія+ спростили подання рапортів: відтепер не потрібно повторно вносити дані

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відтепер військові відомості, такі як Армія ID командира чи назва посади, можна один раз зберегти на пристрої, аби надалі не вводити їх щоразу під час подання рапорту.

Зберегти дані для подання рапортів можна в меню. Так, потрібно обрати "Налаштування", а потім "Військові відомості". В оборонному відомстві зазначили, що нещодавно в Армія+ оновили захист даних завдяки криптографічному шифруванню, тому збережені дані будуть надійно захищені.

У Міноборони також наголосили, що нова функція доступна у версії застосунку 2.1.3 чи вище.

"На сьогодні в Армія+ авторизовані 560 000 військовослужбовців. Всього у застосунку доступно 19 видів рапортів, зокрема на зміну місця служби для ЗСУ і НГУ, а також на повернення після СЗЧ", – додали у відомстві.