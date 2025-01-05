У застосунку Резерв+ відновили послугу відстрочки для багатодітних батьків

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків", - напиcала Черногоренко у Facebook.