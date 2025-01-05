У застосунку Резерв+ відновили послугу відстрочки для багатодітних батьків
У мобільному застосунку Резерв+ відновили послугу надання відстрочки для багатодітних батьків
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
"В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків", - напиcала Черногоренко у Facebook.
- Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, у мобільному застосунку Резерв+ стався технічний збій. Повідомлялося про неможливість авторизуватися та скористатися функціями.
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