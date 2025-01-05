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У застосунку Резерв+ відновили послугу відстрочки для багатодітних батьків

Катерина Ганжа
5 січня, 2025 неділя
16:26
Суспільство Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг

У мобільному застосунку Резерв+ відновили послугу надання відстрочки для багатодітних батьків

Зміст

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків", - напиcала Черногоренко у Facebook.

  • Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, у мобільному застосунку Резерв+ стався технічний збій. Повідомлялося про неможливість авторизуватися та скористатися функціями.
Теги:
Новини
Україна
військові
Технології
мобілізація
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