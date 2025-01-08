"Сподіваюсь, що це не остання зустріч": нардеп Мережко про 25-те засідання у форматі "Рамштайн"
Народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко висловив сподівання, що 25-те засідання у форматі "Рамштайн" не стане останнім
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Сподіваюсь, що це не остання зустріч. Ви бачите, що на цій зустрічі мова буде про те, щоби, так би мовити, застрахувати Україну на майбутнє, щоби Україна отримувала стабільно військово-технічну допомогу впродовж наступного року. Навіть, на декілька років, можливо ідеться про це", - зазначив Мережко.
За його словами, "немає сенсу руйнувати те, що вже дає результати".
"Якщо говорити про Сполучені Штати, нового президента, я дуже сподіваюся, що цей формат буде продовжено. З однієї простої причини – це дуже зручно. І вже, знаєте, немає сенсу руйнувати те, що вже дає результати, що є доволі зручним форматом для надання допомоги Україні", - резюмував нардеп.
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- Раніше медіа з посиланням на ВПС США інформували, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в Німеччині 9 січня.
- 4 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні у форматі "Рамштайн" говоритимуть, зокрема, про захист українського неба від російських ракет і КАБів.
- 7 січня пресслужба Пентагону повідомила, що на 25-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка запланована на 9 січня, обговорять потреби України на полі бою та довгострокові потреби в обороні й координацію, яка здійснюється через коаліції сил і засобів.
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