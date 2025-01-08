"Сподіваюсь, що це не остання зустріч": нардеп Мережко про 25-те засідання у форматі "Рамштайн"

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Сподіваюсь, що це не остання зустріч. Ви бачите, що на цій зустрічі мова буде про те, щоби, так би мовити, застрахувати Україну на майбутнє, щоби Україна отримувала стабільно військово-технічну допомогу впродовж наступного року. Навіть, на декілька років, можливо ідеться про це", - зазначив Мережко.

За його словами, "немає сенсу руйнувати те, що вже дає результати".

"Якщо говорити про Сполучені Штати, нового президента, я дуже сподіваюся, що цей формат буде продовжено. З однієї простої причини – це дуже зручно. І вже, знаєте, немає сенсу руйнувати те, що вже дає результати, що є доволі зручним форматом для надання допомоги Україні", - резюмував нардеп.

Читайте також: Чи буде "Рамштайн" 9 січня останнім та про що говоритимуть. Пояснюємо