Опублікували перший тизер-трейлер комедії "Песики" з Лесею Нікітюк у головній ролі

Трейлер оприлюднили на YouTube FILM.UA Group.

Компанія FILM.UA Group за підтримки "Нового каналу" представила перший тизер-трейлер комедії "Песики".

У дебютній головній ролі Леся Нікітюк грає Яну — кар’єристку і затяту холостячку, яка після загадкового прокляття стикається з проблемою: усі її кохані перетворюються на собак. Трейлер занурює глядача у світ, де романтика межує з хаосом. Як знайти справжнє кохання, якщо потенційний обранець раптом починає гавкати? Для Яни це випробування не з легких, проте вона намагається жити з цією особливістю і продовжує шукати любов.

Продюсерками виступили Анна Єлісєєва й Анастасія Лодкіна. Режисер - Олексій Єсаков.

Комедія вийде в прокат 6 березня 2025 року.