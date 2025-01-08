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Опублікували перший тизер-трейлер комедії "Песики" з Лесею Нікітюк у головній ролі

Дар'я Тарасова
8 січня, 2025 середа
16:06
Кіно

Вийшов перший тизер-трейлер фільму режисера Олексія Єсакова "Песики", в якому Леся Нікітюк демонструє, "як перетворитися з затятої егоїстки на закохану жінку"

Зміст

Трейлер оприлюднили на YouTube FILM.UA Group.

Компанія FILM.UA Group за підтримки "Нового каналу" представила перший тизер-трейлер комедії "Песики".

У дебютній головній ролі Леся Нікітюк грає Яну — кар’єристку і затяту холостячку, яка після загадкового прокляття стикається з проблемою: усі її кохані перетворюються на собак. Трейлер занурює глядача у світ, де романтика межує з хаосом. Як знайти справжнє кохання, якщо потенційний обранець раптом починає гавкати? Для Яни це випробування не з легких, проте вона намагається жити з цією особливістю і продовжує шукати любов.

Продюсерками виступили Анна Єлісєєва й Анастасія Лодкіна. Режисер - Олексій Єсаков.

Комедія вийде в прокат 6 березня 2025 року.

Теги:
Новини
Культура
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