Ексчемпіон світу назвав Усика одним з найкращих надважковаговиків в історії боксу
Колишній чемпіон Тоні Белью поділився думками про володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика
Про це повідомляє talkSPORT.
За словами Тоні Белью, Олександр Усик - один з найкращих надважковаговиків в історії боксу.
"У кінцевому підсумку Олександр зараз — найкращий надважковаговик, він — чемпіон, він — найвеличніший боксер хевівейту у світі. І слухайте, я навіть піду далі і скажу, що він входить у топ-5 надважковаговиків усіх часів за свої досягнення, за те, як він їх досягнув. Він точно в п’ятірці найкращих, я б поставив його туди", - сказав ексчемпіон світу.
У 2018 році Белью достроково програв Усику у бою за звання абсолютного чемпіона у крузервейті.
Бої Усика проти Ф'юрі
18 травня 2024 року Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став першим володарем одразу чотирьох титулів - за версіями WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі. У попередній раз бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбувався у 1999 році, коли британець Леннокс Льюїс здолав американця Евандера Холіфілда та заволодів титулами WBC, WBA та IBF.
В першому бою Усик у дев'ятому раунді відправив Ф'юрі в нокдаун та здобув перемогу за очками. Судді віддали йому перевагу роздільним рішенням - 115:112, 113:114, 114:113.
У другому поєдинку між боксерами 21 грудня абсолютний титул на кону не стояв. У червні Олександр Усик відмовився від поясу IBF, після чого його віддали Даніелю Дюбуа з Великої Британії. Українець у реванші переміг Ф'юрі одностайним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 116:112.
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