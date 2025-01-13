Міноборони оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради
13 січня відбулося засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України
Про це повідомляє Міністерство оборони.
За результатами загальнонаціонального онлайн-голосування до Ради увійшли 15 представників громадських організацій:
- Гудименко Юрій Володимирович (Ветеранська сокира)
- Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія)
- Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира)
- Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира)
- Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира)
- Бріт Ореста Павлівна (БОН)
- Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира)
- Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство)
- Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія)
- Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство)
- Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія)
- Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю)
- Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю)
- Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство)
- Прудковських Віктор В'ячеславович (Центр суспільного контролю)
Зазначається, що новий склад Ради продовжить реалізацію цивільного контролю нульової толерантності посадовців до корупції у секторі оборони.
- 7 січня відбулось голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Обіцялося, що результати оприлюднять протягом п'яти робочих днів.
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