Зеленський пообіцяв допомогти Сирії за програмою "Зерно з України"

Про це президент повідомив у Telegram.

"Доповідь міністрів закордонних справ України та аграрної політики України щодо візиту в Сирію. Результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи. Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці з сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати. Будемо комунікувати з європейцями та Америкою, щоб підтримка була максимально сильною", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що "більше стабільності на Близькому Сході – це більше миру й торгівлі для всіх партнерів".