Зеленський пообіцяв допомогти Сирії за програмою "Зерно з України"
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра аграрної політики України Віталія Коваля щодо візиту в Сирію. Також він пообіцяв допомогти Сирії за програмою "Зерно з України"
Про це президент повідомив у Telegram.
"Доповідь міністрів закордонних справ України та аграрної політики України щодо візиту в Сирію. Результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи. Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці з сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати. Будемо комунікувати з європейцями та Америкою, щоб підтримка була максимально сильною", - наголосив Зеленський.
Він також додав, що "більше стабільності на Близькому Сході – це більше миру й торгівлі для всіх партнерів".
- Наприкінці грудня 2024 року Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна у рамках гуманітарної програми.
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