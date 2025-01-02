У віці 103 роки померла найстарша олімпійська чемпіонка Агнеш Келеті. Вона пережила Голокост

Про це пише угорське інформаційне агентство MTI.

Агнеш Келеті госпіталізували в критичному стані з пневмонією 25 грудня. Вона померла вранці 2 січня, не доживши тиждень до свого 104-річчя.

Майбутня олімпійська чемпіонка народилась в 1921 році в Угорщини. Під час Голокосту через своє єврейське походження вона переховувалась в угорському селі під вигаданим ім'ям.

Келелі загалом здобула 10 олімпійських медалей зі спортивної гімнастики, з яких 5 золотих. Зокрема, на Олімпійських іграх 1952 року в Гельсінкі вона завоювала золоту медаль у вільних вправах, а також срібло і дві бронзи.

У виданні зазначили, що піку кар'єри вона досягла на Олімпіаді в Мельбурні 1956 року, завоювавши 4 золоті та 2 срібні медалі.