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Головна Світ У віці 103 роки померла найстарша олімпійська чемпіонка Агнеш Келеті. Вона пережила Голокост

У віці 103 роки померла найстарша олімпійська чемпіонка Агнеш Келеті. Вона пережила Голокост

Юлія Лаврук
2 січня, 2025 четвер
14:08
Світ Агнеш Келеті

Угорська спортсменка єврейського походження Агнеш Келеті, яка пережила Голокост і була найстаршою олімпійською чемпіонкою, померла у віці 103 роки

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Про це пише угорське інформаційне агентство MTI.

Агнеш Келеті госпіталізували в критичному стані з пневмонією 25 грудня. Вона померла вранці 2 січня, не доживши тиждень до свого 104-річчя.

Майбутня олімпійська чемпіонка народилась в 1921 році в Угорщини. Під час Голокосту через своє єврейське походження вона переховувалась в угорському селі під вигаданим ім'ям.

Келелі загалом здобула 10 олімпійських медалей зі спортивної гімнастики, з яких 5 золотих. Зокрема, на Олімпійських іграх 1952 року в Гельсінкі вона завоювала золоту медаль у вільних вправах, а також срібло і дві бронзи. 

У виданні зазначили, що піку кар'єри вона досягла на Олімпіаді в Мельбурні 1956 року, завоювавши 4 золоті та 2 срібні медалі.

Теги:
Новини
Спорт
спортивна гімнастика
Угорщина
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