Помер колишній чемпіон світу з боксу Васкес
У вівторок, 3 грудня, стало відомо про смерть колишнього чемпіона світу в другій легшій вазі Ісраеля Васкеса
Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.
"Спасибі тобі, Ісраелю, за стільки чудових спогадів, які ти подарував нам своїми діями на рингу, але найголовніше - за його межами. Ти тепер вічний, спочивай з миром, все буде добре", - написав Сулейман.
Ісраель Васкес провів 49 поєдинків на професійному рингу. Мексиканець здобув 44 перемоги, 32 - нокаутом. Володів чемпіонським титулом у другій легшій вазі (до 55,34 кг).
Спортсмену було 46 років. Раніше у мексиканського боксера виявили саркому.
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