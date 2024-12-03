Помер колишній чемпіон світу з боксу Васкес

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Спасибі тобі, Ісраелю, за стільки чудових спогадів, які ти подарував нам своїми діями на рингу, але найголовніше - за його межами. Ти тепер вічний, спочивай з миром, все буде добре", - написав Сулейман.

Ісраель Васкес провів 49 поєдинків на професійному рингу. Мексиканець здобув 44 перемоги, 32 - нокаутом. Володів чемпіонським титулом у другій легшій вазі (до 55,34 кг).

Спортсмену було 46 років. Раніше у мексиканського боксера виявили саркому.